Занятия в школах Петропавловска-Камчатского отменены из-за снегопада

Аэропорт Петропавловска-Камчатского из-за снежных переметов на взлетной полосе закрыт до 12:00 четверга по здешнему времени (03:00 мск), проинформировал агентству «Интерфакс — Дальний Восток» диспетчер аэропорта.

«После окончания работ по расчистке взлетно-посадочной полосы, работа аэропорта будет возобновлена». В аэропорту уточнили, что из-за этого два рейса из Владивостока и один из столицы, где также идет сильный снегопад, прилетят с задержкой.

«С задержкой на Камчатку прилетят два рейса из Владивостока, помимо того с небольшой задержкой мы ждём рейс из Шереметьева, однако он задержался из-за аэропорта вылета».

Он добавил, что открыть аэропорт планируется к 12.00 по здешнему времени (3.00 мск).

Накануне на Камчатку обвалился очередной мощнейший циклон. Администрация Петропавловска-Камчатского отменила в четверг занятия в школах города из-за непогоды, а кроме этого объявила выходной в муниципальных и подведомственных учреждениях.

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