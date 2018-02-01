"Зенит" заявил форварда Заболотного на матчи плей-офф Лиги Европы

МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Санкт-петербургский футбольный клуб "Зенит" заявил новичка команды нападающего Антона Заболотного на матчи плей-офф Лиги Европы, сообщается на сайте "сине-бело-голубых".

В список "А" вошли 25 футболистов:

голкиперы: Юрий Лодыгин, Михаил Кержаков, Егор Бабурин, Андрей Лунев;

защитники: Александр Анюков, Денис Терентьев, Доменико Кришито, Игорь Смольников, Миха Мевля, Эмануэль Маммана, Бранислав Иванович, Илья Скроботов;

полузащитники: Леандро Паредес, Матиас Краневиттер, Эмилиано Ригони, Далер Кузяев, Кристиан Нобоа, Олег Шатов, Юрий Жирков, Александр Ерохин, Дмитрий Богаев;

нападающие: Дмитрий Полоз, Александр Кокорин, Себастьян Дриусси, Антон Заболотный.

В 1/16 финала Лиги Европы "Зенит" сыграет с шотландским "Селтиком". Матчи пройдут 15 февраля в Глазго и 22 февраля в Санкт-Петербурге.