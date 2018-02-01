Зубко сообщил, кто должен решить проблему с Vodafone в ОРДО

Вице-премьер — министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадий Зубко заявил, что переадресовал независимому регулятору вопрос о возобновлении мобильной связи на территории ОРДО.

Зубко добавил, что ожидается решение НКРСИ. При этом он отметил: «Я думаю, вы знаете, что непосредственно наличие и восстановление связи, а также исполнение лицензионных условий — это независимый регулятор НКРСИ. Обращение к ним было направлено мною (в ответ) на обращение народных депутатов. Мы ожидаем решения от НКРСИ, чтобы независимые регуляторы могли повлиять на восстановление связи».