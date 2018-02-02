Адвокат российского военного Агеева обжаловал приговор

Адвокат российского военного Виктора Агеева подал в Апелляционный суд Луганской области жалобу на решение Новоайдарского райсуда от 18 января, приговорившего его к 10 годам лишения свободы.

Адвокат военнослужащего Виктор Чевгуз отметил: «Я подал жалобу в Апелляционный суд Луганской области. Я прошу изменить квалификацию статьи, которую ему инкриминируют, и смягчить наказание».

При этом адвокат пояснил, что Агееву инкриминируют ч.1 ст. 258 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание от 8 до 15 лет за участие в террористической организации, а также ч. 1 ст. 263 УК — незаконное хранение оружия. При этом, по его словам, Верховная Рада, принимая закон о деоккупации Донбасса, исключила из его текста термин «признать ЛНР/ДНР террористическими организациями».

В связи с этим, по его мнению, Агееву целесообразно инкриминировать ч.1 ст. 260 УКУ, которая предусматривает ответственность от 3 до 5 лет за участие в незаконном вооруженном формировании.