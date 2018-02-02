«Аэрофлот» перенес практически 50 рейсов из-за снега

В сообщении «Аэрофлота» отмечается, что первопричиной переноса рейсов являются неблагоприятные погодные условия. Об этом информирует pr-служба перевозчика.

Также передвинется вылет 15-ти рейсов из аэропорта Шереметьево на ночь четвертого февраля в Стокгольм, Минск, Анапу, Челябинск, Краснодар, Ростов и еще большое количество городов Российской Федерации. Так, рейсы на сей день ожидаются из Мадрида, Улан-Батора, Болоньи, Софии, Брюсселя, Еревана, Минска, Аликанте, Малаги, Милана, Праги и ряда городов РФ.

В авиакомпании подчеркнули, что все пассажиры будут обеспечены всем нужным в соответсвии с авиационными правилами.

В «Аэрофлоте» отмечают, что пассажиры будут оповещены через колл-центр, а прибывшие в аэропорт будут обеспечены всем нужным в соответствии с федеральными авиационными правилами и согласно стандартам самой авиакомпании. Причина переноса вылета и прилета связана с прогнозом погоды. Синоптики Гидрометцентра Российской Федерации предупредили, что в ближайшие выходные столицу ожидает сильнейший февральский снегопад. За два дня в регионе выпадет практически полная месячная норма снега.

В выходные в столичном регионе ожидаются сильный снег, ветер до 12-17 м/с, налипание мокрого снега на кабеля и деревья, на дорогах- гололедица и снежные заносы.