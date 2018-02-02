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Американский генерал описал сценарий войны с Россией


Добавлено: 02 фев 2018 в 08:31, Категория: Политика
Американский генерал описал сценарий войны с Россией

В ближайшие годы в международных отношениях будут доминировать стратегии, признающие конкуренцию между США, Россией и Китаем, объявил заместитель Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) США генерал Пол Селва. Такое заявление он сделал на встрече с военными журналистами, которым он также рассказал о том, как в Пентагоне разрабатывают сценарий возможного конфликта с Москвой и Пекином. Об этом рассказывает "Голос Америки".

"Последние 10 лет мы наблюдали мир, в котором влияние Китая нарастает, а Россия аккумулирует богатства и влияние на азиатском и европейском континентах, – отметил он. – А США взаимодействуют с обеими этими странами".

По словам Селвы, если бы между странами не было конфликтов и проблемных областей, в мире царила бы "нормальная коммерция", однако это не так. Он напомнил, что в 2008 году Россия отняла два региона у Грузии, в 2014 аннексировала Крым и по-прежнему продолжает поддерживать сепаратистов на востоке страны, а также режим сирийского президента Башара Асада.

В свою очередь Китай строит искусственные острова в Южно-Китайском море и продвигает свои территориальные претензии, а также активно инвестирует в оборонные мощности и ведет себя непрозрачно, отмечает Селва.

"Между Россией, Китаем и США всегда были и по-прежнему есть точки столкновения, – заявил генерал. – Не признавать, что это – соревнование великих держав, что мы все сражаемся за место на мировой экономической арене, на мировой политической арене и даже на национальной арене в сфере безопасности – это игнорирование реальности".

Стратегия по национальной безопасности и национальной обороне разъясняет то, что должно было быть очевидным.

"Наши отношения должны определяться нашим поведением, а не тем, каким мы хотели бы его видеть, – подчеркнул он. — Это не означает, что случится мировая война. Это не значит, что соревнование закончится насилием. Но если вы не понимаете, что в соревнованиях реальное значение имеет сила – экономическая, политическая, военная, – то вы игнорируете историю".

По мнению Селвы, соревнование великих держав будет идти на протяжении многих лет и сыграет фундаментальную роль в формировании стратегий в области национальной безопасности и внешней политики.

Описывая гипотетическую войну США с Россией, генерал заявил, что основные боевые действия в случае войны с Россией будут происходить на уровне сухопутных сил и авиации.

"В случае с Россией сражение будет происходить на земле и в воздухе. Но без военно-морских сил здесь не обойтись, потому что в Россию и Европу перебросить большие силы можно только по водам Северной Атлантики, — объяснил генерал. — Без сражения на море во время этого перехода не обойтись, но в основном все будет происходить на земле", — подчеркнул Селва.

"Россия является вызовом для всего мира", — объявил он со ссылкой на Национальную стратегию обороны, добавив, что вовсе не следует полагать, будто именно Европа должна взять на себя основную тяжесть войны с Россией.

Напомнив, что недавно принятая Стратегия национальной обороны США рассматривает Китай и Россию как основных оппонентов, генерал указал, что США не смогут вести войну с этими двумя державами одновременно из-за нехватки ресурсов.

В августе прошлого года американский журнал National Interest, однако, изложил иную версию возможного глобального конфликта. Согласно этому сценарию, Соединенные Штаты по-прежнему способны вести и выиграть сразу две масштабные войны с Китаем и Россией — или, во всяком случае, приблизиться к победе. Об этом писал Newsader в отдельном материале.

"Этот факт удерживает Москву и Пекин от искушения сыграть в азартные геополитические игры. Возможности Америки базируются на ее мощнейших в мире вооруженных силах и самом крепком в истории военном союзе, который она возглавляет, — говорится в публикации. — Все, что сейчас могут делать Москва и Пекин — создавать мелкие проблемы, на преодоление которых Америке приходится выделять те или иные активы. Тем не менее, однажды ситуация может измениться, и Америке стоит готовиться к тому, чтобы уже сейчас формировать нужные ей союзнические связи для сохранения статус-кво в качестве сверхдержавы, гарантирующей всем противникам неминуемое поражение в глобальном сражении".



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Добавлено: 02 фев 2018 в 08:31, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: kolokolrussia

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