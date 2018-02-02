Басурин сообщил новые детали вчерашнего обстрела здания «минобороны ДНР»

«Заместитель командующего оперативным командованием ДНР» Эдуард Басурин заявил, что вчера в Донецке обнаружены два гранатомета при проверке местности вблизи здания «министерства обороны», которое вечером подверглось обстрелу.

Так, Басурин отметил: «Неподалеку от гранатомета, из которого был произведен выстрел, был обнаружен еще один гранатомет. Он не сработал. На нем была установлена взрывчатка для самоуничтожения, которая тоже не сработала».

По его словам, взрывоопасные предметы были обезврежены на месте и отправлены на экспертизу.