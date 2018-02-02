Белорусский военный вызволен из плена в Ливии при помощи России

Российские военные помогли вызволить белорусского коллегу из плена в Ливии.

По словам главы контактной группы РФ по внутриливийскому урегулированию Льва Деньгова, освобожденный Вячеслав Качура направляется в Минск. Вопросом о вызволении из плена группа занималась при поддержке российского МИД и чеченского лидера Рамзана Кадырова.

После длительных переговоров, сообщил Деньгов, ведомству удалось освободить Качуру. Белорусский военнослужащий находился в ливийской тюрьме в течение последних 6,5 лет. Качура прибыл в Ливию в 2011 году как член группы международных специалистов из РФ, Украины и Республики Беларусь. Спустя месяц их задержали представители местного революционного движения. Несколько позже удалось освободить из плена некоторых участников группы, но о Качуре ничего не было известно до сегодняшнего момента.