Безлер посоветовал «ГУР и СБУ» использовать для «покушений» «Шмель»

Экс -командир горловских боевиков Игорь Безлер прокомментировал вчерашнее «покушение» на «министра обороны ДНР» Владимира Кононова».

Так, на своей странице в соцсети боевик написал: «Попросили прокомментировать по сути обстрел МО ДНР и покушение. Если по сути, то деятелям, дающим интервью и носящим полковничьи погоны нужно учить матчасть. РПГ26 это не гранатомет, а реактивная противотанковая граната, как и РПГ18 и РПГ22. А вот РПГ7 — ручной противотанковый гранатомет. Это если по сути

P. S. Странный выбор РПГ26. Для «ГУР и прочих виновных СБУ»;совет, в следующий раз используйте РШГ1. Боевая часть РШГ-1 содержит примерно 1.9 кг топливной смеси, что при подрыве топливо-воздушного облака дает фугасный эффект, сравнимый с подрывом 5–6 кг тротила. По механизму воздействия на цель (взрывной волной и термическим эффектом от подрыва распыляемого в воздухе облака топливной смеси) данная граната аналогична реактивному пехотному огнемету РПО-А (шмель). За совет не благодарите.»

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