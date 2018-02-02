Биологи из США "научили" иммунитет мышей очень быстро уничтожать рак

Стэнфордские медики разработали новый тип иммуннотерапии, который позволяет "натравливать" иммунные клетки на конкретные опухоли и полностью уничтожать их за считанные дни, и проверили ее работу на мышах, говорится в статье, опубликованной в журнале Science Translational Medicine."Сами по себе эти антитела и молекулы никак не будут действовать на рак, но их комбинация имеет радикально иные свойства. Мы предполагаем, что их смесь будет столь же эффективно работать и при лечении пациентов, а также при борьбе с другими типами рака", — рассказывает Рон Леви (Ron Levy) из Стэнфордского университета (США).В последние годы молекулярные биологи и медики начали возлагать особые надежды на так называемую иммунотерапию при борьбе с раком, аллергией, диабетом и другими пока неизлечимыми заболеваниями. Она очень проста по своей сути – ученые пытаются "натравить" иммунитет человека на раковые клетки, используя различные антитела, живых микробов и ряд других необычных "приманок".На сегодня уже существует несколько видов иммунотерапии, успешно прошедших клинические испытания и одобренных регулирующими органами США и ряда других стран. Большая часть из них представляет собой синтетические антитела, которые цепляются за раковые клетки и делают их "видимыми" для иммунной системы.Леви и его коллеги разработали крайне эффективную версию иммунотерапии, проверяя опасную, но потенциально революционную идею "дрессировки" иммунных клеток при помощи самой же опухоли. Для этого необходимо заставить их пробраться внутрь новообразования и начать считывать антигены, присутствующие на поверхности "взбунтовавшихся" клеток.