На деловом завтраке в Торгово-промышленной палате РФ с участием руководителя Росстандарта РФ Алексея Абрамова представителям бизнес-сообщества было сделано перспективное предложение: принять участие в разработке актуальных на сегодняшний день технических стандартов для поднятия конкурентоспособности производств. На основе техрегламентов строится производство, также они влияют на конкуренцию и экспорт. И при помощи индустриальных и продовольственных стандартов можно защитить отечественный рынок.

«Нам нужны общие стандарты, чтобы у нас передвигались продукция, услуги, товары, средства, трудовые ресурсы и так далее», — говорит Сергей Катырин.

Управляющий Росстандарта рассчитывает, что и бизнес будет активно инвестировать в разработку стандартов. При всем этом он выразил готовность софинансировать такую деятельность: разработку стандартов ИСО, стандартов электротехнической комиссии. Также он готов софинансировать их участие в такой работе.

«Мы готовы выделять субсидии из федерального бюджета на разработку актуальных на сегодняшний день стандартов, которые смогут сделать российские компании не менее конкурентоспособными», — поделился глава Росстандарта Алексей Абрамов. Для этого из федерального бюджета будут выделяться субсидии на возмещение затрат организации на разработку регламентов.

Идентичные неформальные встречи часто проводятся в ТПП.

Встречи на Ильинке — встречи уполномченных исполнительной власти с активом индустриальной палаты — проходят в ТПП часто. Часто в них учавствуют уполномоченные региональных палат, присылая заранее вопросы и отслеживая ответы по телетрансляции. Схожие встречи сейчас проходят на Ильинке.

«В рамках соглашения уполномоченные ТПП войдут в состав социального совета при федеральном агентстве», — сказано в сообщении. В него войдут сотрудники Торгово-промышленной палаты.