Борьба с “кумовством”: в Аргентине родственникам чиновников запретили работать в госсекторе

В Аргентине вступил в силу закон, по которому родственники чиновников, не могут работать в госсекторе и госкомпаниях. Те кто уже работает, должны уволиться до 28 февраля этого года.Новая норма запрещает под любыми предлогами принимать на работу в госсекторе любых людей, имеющих родственные связи — как прямые, так и непрямые, вплоть до второй степени родства – с президентом и вице-президентом страны, главой правительства, министрами и иными руководителями ведомств. Этот запрет распространяется также на живущих в гражданском союзе.По данным канала Telesur, уже подали заявления об уходе со своих постов на госслужбе сестры министра труда Хорхе Триаки, брат главы кабинета министров Маркоса Пеньи и сын министр безопасности Патрисии Буллрич.