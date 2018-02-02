Дончанин: Перед «покушением» на Кононова, в Донецке был сильный взрыв в ночном клубе

Показать меню
Актуально
Календарь православных постов на 2018 год - 06:23 Календарь православных постов на 2018 год Twitter оповестил 1,5 миллиона читателей «связанных с РФ» аккаунтов - 06:25 Twitter оповестил 1,5 миллиона читателей «связанных с РФ» аккаунтов Канадский парламент сделал гимн страны «гендерно нейтральным» - 06:38 Канадский парламент сделал гимн страны «гендерно нейтральным» Мелания Трамп отказалась сопровождать супруга на выступлении в Конгрессе - 06:39 Мелания Трамп отказалась сопровождать супруга на выступлении в Конгрессе Facebook заблокирует рекламу криптовалюты - 06:44 Facebook заблокирует рекламу криптовалюты «Адский ад» - экстренное сообщение из Донбасса; ответ ополчения на «победу» ВСУ - 06:48 «Адский ад» - экстренное сообщение из Донбасса; ответ ополчения на «победу» ВСУ – хроника ДНР и ЛНР «Союз-2.1а» стартовал с космодрома «Восточный» (ВИДЕО) - 06:51 «Союз-2.1а» стартовал с космодрома «Восточный» (ВИДЕО) Реакция друзей и коллег на самоубийство Марка Саллинга - 06:52 Реакция друзей и коллег на самоубийство Марка Саллинга Саратовцы поучаствуют в квесте «Сталинградская битва» - 06:59 Саратовцы поучаствуют в квесте «Сталинградская битва» Прежний 1-ый вице-мэр Красноярска перешел на работу в краевую администрацию - 06:59 Прежний 1-ый вице-мэр Красноярска перешел на работу в краевую администрацию США нарушают неприкосновенность русской дипсобственности — Посольство РФ - 06:59 США нарушают неприкосновенность русской дипсобственности — Посольство РФ Иноагент не пройдет: В Приморье народные избранники запретили - 06:59 Иноагент не пройдет: В Приморье народные избранники запретили североамериканским СМИ приходить в заксобрание Майя Донцова поддерживает Лену Хромину и Вику Борисевич - 07:00 Майя Донцова поддерживает Лену Хромину и Вику Борисевич Небензя: Россия не видит оснований для расследований против Ирана - 07:06 Небензя: Россия не видит оснований для расследований против Ирана Подразделения ТОФ на Камчатке ликвидируют последствия мощного тихоокеанского - 07:06 Подразделения ТОФ на Камчатке ликвидируют последствия мощного тихоокеанского циклона Ирина Шейк и Брэдли Купер посетили центр планирования семьи - 07:10 Ирина Шейк и Брэдли Купер посетили центр планирования семьи Польский закон о запрете бандеровщины: чем и кому грозит? - 07:17 Польский закон о запрете бандеровщины: чем и кому грозит?
» » Дончанин: Перед «покушением» на Кононова, в Донецке был сильный взрыв в ночном клубе

Дончанин: Перед «покушением» на Кононова, в Донецке был сильный взрыв в ночном клубе


Добавлено: 02 фев 2018 в 22:00, Категория: Украина

Жители Донецка сообщают о сильном взрыве, который прогремел в Калининском районе города незадолго до «покушения» на местного «министра обороны» Владимира Кононова. Об этом дончане пишут в социальных сетях.

По их словам, взрыв прогремел в ночном клубе, расположенном рядом с домом Кононова. Место происшествия находится рядом с парковкой, где «министр» ставит свои автомобили. В самом же клубе, по словам очевидцев, он любит «отдыхать».

«Этот случай не освещали в СМИ, по его поводу не ловил укроДРГ отважный Басурин, его не было», — иронизирует автор сообщения.

Орфография и стилистика цитаты полностью сохранены.


Фото:
Дончанин: Перед «покушением» на Кононова, в Донецке был сильный взрыв в ночном клубе


Материалы по теме:

Громкий взрыв в Донецке: гремело в районе Семашко
Донецк вздрогнул от мощного взрыва. Тяжелые обстрелы не стихают
В Донецке прогремел мощный взрыв. Горожане боятся спать
В Донецке сильнейший взрыв, зазвенели стекла, содрогнулись дома
Добавлено: 02 фев 2018 в 22:00, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: donpress

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Популярное на сегодня
еще новости
Ученые испытывают на людях универсальное лекарство от всех видов рака

Ученые испытывают на людях универсальное лекарство от всех видов рака

Сара Джессика Паркер огорчена словами Ким Кэтролл

Сара Джессика Паркер огорчена словами Ким Кэтролл

Фестский диск - древний артефакт, тайна которого до сих пор не разгадана

Фестский диск - древний артефакт, тайна которого до сих пор не разгадана

МО опубликовало архивные документы об участниках Сталинградской битвы

МО опубликовало архивные документы об участниках Сталинградской битвы

Загрузка...



Лента новостей
370 тысяч снарядов и мин обезвредили в России - 05:04 370 тысяч снарядов и мин обезвредили в России«Нету доказательств» — Луценко о Бойко и «вышки» - 04:59 «Нету доказательств» — Луценко о Бойко и «вышки»Серийное производство ракет «Ольха» начнется после испытаний к началу весны - Турчинов - 04:59 Серийное производство ракет «Ольха» начнется после испытаний к началу весны - ТурчиновУкраина подсчитала свои потери от антироссийских санкций США и ЕС - 04:50 Украина подсчитала свои потери от антироссийских санкций США и ЕСФРГ предоставила убежище предполагаемому организатору попытки путча в Турции - 04:47 ФРГ предоставила убежище предполагаемому организатору попытки путча в ТурцииКучма: Путину обмен заложниками пойдет на пользу перед выборами - 04:46 Кучма: Путину обмен заложниками пойдет на пользу перед выборамиГенеральный секретарь ООН высоко оценил съезд по Сирии в Сочи - 04:46 Генеральный секретарь ООН высоко оценил съезд по Сирии в СочиМишель Обама открыла секрет коробочки от Мелании Трамп - 04:46 Мишель Обама открыла секрет коробочки от Мелании ТрампВ государстве Украина создали неповторимую ракету для Великобритании - 04:46 В государстве Украина создали неповторимую ракету для ВеликобританииВ Киеве прощаются с Леонидом Каденюком (фото, обновлено) - 04:46 В Киеве прощаются с Леонидом Каденюком (фото, обновлено)Новая археологическая находка в Индии заставит переписать учебники истории - 04:42 Новая археологическая находка в Индии заставит переписать учебники историиСБУ сообщила о задержании экс-замминистра спорта Крыма - 04:34 СБУ сообщила о задержании экс-замминистра спорта КрымаРоструд напомнил россиянам о длинных выходных - 04:17 Роструд напомнил россиянам о длинных выходныхПоменялись размеры некоторых детских пособий? - 04:17 Поменялись размеры некоторых детских пособий?
Последние новости
Представительницу клана Рокфеллера поймали на краже - 06:11 Представительницу клана Рокфеллера поймали на краже Россиянин Левашов заявил о своей невиновности в американском суде - 06:08 Россиянин Левашов заявил о своей невиновности в американском суде В ОБСЕ поведали, где на Донбассе более беспокойно - 05:50 В ОБСЕ поведали, где на Донбассе более беспокойно Биатлонист Антон Шипулин присоединился к движению Putin Team - 05:50 Биатлонист Антон Шипулин присоединился к движению Putin Team Цена на газ для рядовых покупателей в Украинском государстве может вырасти на 62% - 05:50 Цена на газ для рядовых покупателей в Украинском государстве может вырасти на 62% «Почта России» доставит персональные пожелания В. Путина ветеранам Сталинграда - 05:50 «Почта России» доставит персональные пожелания В. Путина ветеранам Сталинграда «Гоголь-центр» отметил юбилей - 05:49 «Гоголь-центр» отметил юбилей Сын одного из самых известных диктаторов в истории человечества совершил суицид - 05:43 Сын одного из самых известных диктаторов в истории человечества совершил суицид Сводка из Донбасса: Бои под Мариуполем, Горловкой и аэропортом Донецка (ФОТО, ВИДЕО) - 05:41 Сводка из Донбасса: Бои под Мариуполем, Горловкой и аэропортом Донецка (ФОТО, ВИДЕО) Антонов призывает США помнить прошлое братство по оружию перед лицом угрозы - 05:30 Антонов призывает США помнить прошлое братство по оружию перед лицом угрозы Гость из Германии: на украинских просторах впервые замечен самый быстрый седан BMW (ФОТО) - 05:18 Гость из Германии: на украинских просторах впервые замечен самый быстрый седан BMW (ФОТО) Депутат Государственной думы РФ предложила отменить лишение свободы за коррупцию - 05:15 Депутат Государственной думы РФ предложила отменить лишение свободы за коррупцию В основном районе появится Санкт-Петербургская Восточная Академия - 05:15 В основном районе появится Санкт-Петербургская Восточная Академия
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Статьи Другое Москва
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2016,
Информационное агенство "NewsTes"