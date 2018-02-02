Дончанин: Перед «покушением» на Кононова, в Донецке был сильный взрыв в ночном клубе

Жители Донецка сообщают о сильном взрыве, который прогремел в Калининском районе города незадолго до «покушения» на местного «министра обороны» Владимира Кононова. Об этом дончане пишут в социальных сетях.

По их словам, взрыв прогремел в ночном клубе, расположенном рядом с домом Кононова. Место происшествия находится рядом с парковкой, где «министр» ставит свои автомобили. В самом же клубе, по словам очевидцев, он любит «отдыхать».

«Этот случай не освещали в СМИ, по его поводу не ловил укроДРГ отважный Басурин, его не было», — иронизирует автор сообщения.

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