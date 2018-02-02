Движение болельщиков в поддержку атлетов из России создано в Пхенчхане

На Олимпийских играх в Пхенчхане у сборной России будет группа поддержки, состоящая из местных болельщиков. Движение болельщиков учредила правящая в Южной Корее Демократическая партия «Тобуро».

Сегодня в парламентском комплексе в Сеуле была проведена церемония, посвященная данному событию. В ней приняли участие председатель партии Чху Ми Э и посол России в Южной Корее Александр Тимонин.

По словам Тимонина, решение южнокорейского парламента было принято несмотря на беспрецедентное давление на российских атлетов, и несмотря на попытки международных спортивных чиновников отстранить от участия в Играх многих из них, предъявляя им безосновательные обвинения в употреблении допинга.

Олимпиада-2018 пройдет в Пхенчхане с 9 по 25 февраля. Международный олимпийский комитет допустил до Игр 169 спортсменов из России.