Экс-главе КНБ Нартаю Дутбаеву добавили срок наказания

В военном суде Акмолинского гарнизона 26 января 2018 г оглашен вердикт по уголовному делу в отношении Дутбаева Н. Н. и иных лиц, информирует pr-служба Военного суда РК. Вердикт был вынесен 26 января в военном суде Акмолинского гарнизона.

Экс-глава КНБ признан виновным в злоупотреблении властью, присвоении либо трате вверенного чужого имущества, легализации денежных средств либо имущества, приобретенных криминальным путем, говорится в распространенном в четверг пресс-релизе.

Кроме того, суд вынес обвинительные вердикты в отношении двоих сообщников экс-председателя КНБ — его брата Рустембека, а еще Орынбасарая Калкабаева.

В сообщении военного суда отмечается, что вердикт был оглашен 26 января в процессе судебного разбирательства, которое проходило в закрытом режиме в связи с наличием в материалах дела сведений, относящихся к национальным секретам.

Проходившие по этому же делу экс-чиновник мажилиса парламента Казахстана Орынбасар Калкабаев и брат прежнего председателя КНБ Нартая Дутбаева Рустамбек осуждены каждый на восемь лет лишения свободы с конфискацией имущества, добытого преступным путем, с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе. Суд также постановил конфисковать имущество, добытое Рустембеком Думбаевым преступным путем, и пожизненно лишил его права занимать должности на госслужбе. Вердикт в законную силу пока не вступил.

Другой фигурант дела Орынбасар Калкабаев (экс-депутат Мажилиса Парламента РК) также был признан виновным в присвоении либо трате вверенного чужого имущества и легализации денежных средств либо имущества, приобретенных криминальным путём.

Предварительные слушания по делу Дутбаева начались 17 июля предыдущего 2017 г. в военном суде Акмолинского гарнизона.

Вердикт Дутбаеву и его подельникам был вынесен летом 2017. Признанный виновным в разглашении государственных секретов экс-глава КНБ получил семь лет и шесть месяцев лишения свободы.