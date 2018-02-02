Экс-губернатор Кировской области Белых приговорен к восьми годам колонии

Экс-губернатор Кировской области Никита Белых приговорен к 8 годам колонии по делу о взятках, передает РИА «Новости«.

Пресненский суд Москвы также назначил Белых штраф в размере 48 миллионов рублей. По истечении срока заключения Белых также не сможет на протяжении трех лет занимать государственные должности.

Агентство отмечает, что гособвинение запрашивало для подсудимого 10 лет колонии и штраф в размере 100 млн рублей. Защита настаивала на оправдании. Адвокаты Белых намерены обжаловать приговор.

Никита Белых был задержан в июне 2016 года при передаче взятки от владельца УК „Лесхоз“ Юрия Судгаймера. Вскоре после задержания Белых был снят с должности губернатора с формулировкой »в связи с утратой доверия».

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