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Эксперты сообщили, сколько Россия тратит на аннексированный Крым


Добавлено: 02 фев 2018 в 20:17, Категория: Украина
Эксперты сообщили, сколько Россия тратит на аннексированный Крым

Россия тратит на финансирование аннексированного Крыма не менее 2,3 миллиарда долларов в год. В то же время, потери РФ из-за аннексии полуострова составляют от десяти до 50 миллиардов долларов в год.

Также, эксперты добавляют, что в ближайшие годы размер прямой финансовой помощи Кремля Крыму будет только расти.

Аналитики добавляют: «Крым станет одной из самых дотационных территорий, а потенциала для заработка денег своими силами у него нет».

Так, по данным российского Минфина, с 2015 за три года аннексированный Крым потратил 297,5 миллиарда рублей, полученных от России на дотации, субсидии и субвенции. К тому же, в 2014 году сразу после аннексии РФ дала Крыму почти 13 миллиардов рублей.

Следовательно, общие прямые переводы из России в Крым составили 310,6 миллиарда рублей или 5,5 миллиарда долларов.

Помимо этого, в Крым поступили 172 миллиарда рублей от российской госпрограммы «Социально-экономическое развитие республики Крым и города Севастополя».

Эксперты отмечают, что объем поддержки регионов из бюджета России в 2017 году составил 612,8 миллиарда рублей, следовательно, Крым получил пятую часть.

Кроме того, эксперты указывают на косвенные потери России после аннексии Крыма. Экс-министр финансов России Алексей Кудрин в 2015 году прогнозировал, что в ближайшие 3–4 года Россия потеряет до 150–200 миллиардов долларов.

С 2017 по 2020 год ежегодный размер безвозмездных поступлений из российского бюджета вырастет до 150,3 миллиарда рублей.

Эксперты добавили: «По-видимому, российскому бюджету придется и дальше изыскивать средства на финансирование полуострова. Внутренних источников для покрытия потребностей у Крыма практически нет».



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Добавлено: 02 фев 2018 в 20:17, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: donpress

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