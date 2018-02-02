ФБР прекратило рассматривать автора «досье на Трмпа» в качестве источника

ФБР не рассматривает экс-агента британских спецслужб Кристофера Стила в качестве источника по делу о связи Трампа с Россией. Ведомство прекратило сотрудничество со Стилом из-за «несанкционированного раскрытия информации о его отношениях с бюро», передает ТАСС со ссылкой на обнародованную служебную записку с обвинениями в адрес сотрудников ФБР.

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Как отмечается в документе, несанкционированное раскрытие отношений Стила и ФБР произошло в декабре 2016 года. До этого Стил на протяжении долгого времени был ценным источником ФБР и получал более $160 тысяч от Национального комитета Демократической партии с целью получения компромата на Дональда Трампа и его возможную связь с РФ.

Кроме того, именно досье Стила позволило сотрудникам ФБР получить разрешение на слежку за одним из помощников Трампа по время предвыборной компании.

Представители республиканской партии США опубликовали меморандум, в котором содержится информация по нарушениям ФБР и Минюста в рамках расследования дела о связи Трампа с РФ. Публикацию меморандума одобрил президент США Дональд Трамп, ранее заявлявший, что документ подтвердил его позицию по предвзятости расследования о вмешательстве РФ в предвыборную кампания-2016.

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