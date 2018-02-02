Газовая зависимость

Официальное подтверждение Турцией разрешения на строительство морской части второй нитки газопровода «Турецкий поток» ставит на повестку дня перед участниками проекта, а также государствами Юго-Восточной Европы конкретные задачи, в том числе применительно к определению последующего направления трубопроводных поставок.

Соответствующее заявление турецкое правительство сделало 19 января. Одновременно Анкара передала российской стороне по дипломатическим каналам разрешение на укладку второй линии трубопровода в своих прибрежных водах. Председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер заявил: «Теперь абсолютно точно обе нитки газопровода будут запущены в эксплуатацию в срок, до конца 2019 года… Реализация проекта «Турецкий поток» идет полным ходом. В соответствии с планом он реализуется одновременно на трех участках: на берегу в России и Турции, а также в Черном море. На морском участке уложено более 760 км суммарно по двум ниткам. Строительство участка берегового примыкания в России близится к завершению. В Турции начались работы на строительной площадке приемного терминала. 19 января было получено разрешение на укладку второй нитки в Исключительной экономической зоне и территориальных водах Турции. Таким образом, все необходимые разрешения со стороны правительства Турецкой Республики для морской укладки газопровода «Турецкий поток» получены».

«Турецкий поток» идеален со всех сторон», – пишет турецкая газета Milliyet. Она указывает, что газопровод, «с одной стороны, сыграет важную роль в обеспечении потребности Турции в природном газе, которая в 2035 году достигнет 71,8 млрд кубометров, с другой – обеспечит создание 13,5 тысячи дополнительных рабочих мест, а также рост доходов населения на 100 млн долларов и национального дохода на 546 млн долларов».

Как отмечают в специальном отчёте эксперты турецкого Центра экономических и внешнеполитических исследований (EDAM), при «нормальном развитии событий» Турции к 2025 году будет не хватать 16 млрд кубометров природного газа, а в случае негативного сценария – 37 млрд кубометров. «Эта картина показывает, что Турция извлечет большую пользу из 15,75 миллиарда кубометров природного газа в год, которые будут поступать по трубопроводу «Турецкий поток»… Россия даже в периоды повышенной политической напряженности, как в ходе кризиса, возникшего в результате уничтожения Турцией самолета российских ВВС Су-24М в ноябре 2015 года, продолжала быть надежным поставщиком энергоресурсов и торговым партнером. Восстановление турецко-российских отношений отражает также масштабные геополитические изменения, в результате которых региональная интеграция и двусторонние отношения могут обрести гораздо большее значение», – уверены турецкие эксперты.

Проект «Турецкий поток» предусматривает поставки газа из России в Турцию по трубе, проложенной на дне Чёрного моря, и далее до границы Турции с сопредельными странами. Первая нитка газопровода предназначена для турецкого рынка, вторая – для стран Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность каждой нитки – 15,75 млрд куб. м газа в год.

Строительство морского участка «Турецкого потока» началось 7 мая 2017 года, а к настоящему времени уже ясны расположение и сроки начала работы приёмного терминала российского газа, который поступит в Турцию. Согласно расчётам британской компании Petrofac, которая в сентябре 2017 года подписала контракт на строительство наземной инфраструктуры газопровода на сумму в 340 млн евро с оператором проекта компанией South Stream Transport B.V., приёмный терминал будет находиться в районе населённого пункта Кыйыкёй на северо-западе Турции и должен быть готов к вводу в эксплуатацию не позднее декабря 2019 года. Он будет рассчитан на приём и прокачку 31,5 млрд кубометров газа в год, что соответствует суммарной заявленной мощности двух ниток трубопровода. Как сообщили в середине января в компании «Газпром», строительство приёмного терминала в районе населённого пункта Кыйыкёй, куда должны прийти обе нитки «Турецкого потока», уже началось.

По свидетельству министра энергетики России Александра Новака, «изначально согласовывалась точка севернее поселка Кыйыкёй, об этом договорились, и турецкие партнеры подтвердили эту точку. Она наиболее эффективна, оптимальна с экономической и географической точек зрения». Что же касается дальнейшего экспортного продолжения газопровода, то, по словам министра, соответствующие переговоры ведутся со странами, «заинтересованными в получении российского газа», в том числе с Грецией, Италией и Болгарией.

Именно «в привязке» к экспортной нитке российско-турецкого газопровода к концу 2017 года были подписаны «дорожные карты» по развитию национальных газотранспортных систем между ПАО «Газпром» и профильными министерствами Болгарии, Сербии и Венгрии. Кроме того, в 2017 году российская компания заказала проведение технико-экономического анализа продолжения трубопровода «Турецкий поток» по маршруту Болгария – Сербия – Венгрия – Австрия.

Однако, по словам заместителя председателя правления «Газпрома» Александра Медведева, среди возможных вариантов экспортного продолжения будущего газопровода фигурируют не только Болгария, но и Греция. В последнем случае речь идёт о выведении трубопровода на греко-турецкую границу и последующем его прохождении в широтном направлении в сторону Италии. Вариант с подключением газопровода «Турецкий поток» к южноевропейской газотранспортной системе в настоящее время активно лоббирует итальянское правительство и местный бизнес. Как подчёркивает итальянская газета La Stampa, «в национальной энергетической стратегии (SEN) правительство предусмотрело дальнейшие инвестиции в расширение возможностей импорта газа в нашу страну».

В сложившихся обстоятельствах особая ответственность ложится на правительства государств Юго-Восточной Европы и Балкан в плане обеспечения энергетической безопасности своих стран. Если они заинтересованы в своём подключении к новой инфраструктуре поставок газа в Европу, им следует более активно взаимодействовать с Москвой. В противном случае для них возрастёт опасность финансовых и энергетических потерь, тем более что роль России на мировом газовом рынке в ближайшие годы будет возрастать.

Успешная реализация проекта сооружения газопровода «Турецкий поток» представляет собой лишь один из элементов процесса укрепления позиций России на мировом газовом рынке. Не менее важным обстоятельством является начало поставок российскими производителями сжиженного природного газа, в том числе в Соединённые Штаты, которые последние годы усиленно стремятся продвигать европейцам собственный СПГ.

Недавно принадлежащий французской компании Engie танкер Gaselys с российским СПГ прибыл в регазификационный терминал Everett в районе Бостона. Это стало первой за три года поставкой российского сжиженного природного газа в США. Источником поставок является продукция российского проекта по добыче, сжижению и поставкам природного газа «Ямал СПГ». Причины сделки представитель терминала Everett в интервью агентству деловых новостей Bloomberg объяснил просто: «возросший спрос» на газ на Восточном побережье США. Как отмечает Bloomberg, данная поставка свидетельствует о появлении нового источника топлива для северо-восточного коридора США, где цены на газ взлетели из-за необычно холодной зимы. Аналогичная оценка прозвучала и в выступлении на Всемирном экономическом форуме в Давосе министра энергетики России Александра Новака. По его словам, поставка сжиженного природного газа из Сибири в Соединённые Штаты говорит о формировании мирового рынка СПГ.

А уже в феврале американцы ожидают прибытия из французского порта Дюнкерк второго танкера со сжиженным природным газом из России – Provalys. На его борт будет погружена ещё одна партия российского СПГ. Ориентировочный срок прибытия в Бостон танкера Provalys – 15 февраля. Компания Engie закупила этот груз ещё перед зимним сезоном, ожидая, что спрос на сжиженный природный газ будет выше запланированного.

Здесь примечательно, что Соединённые Штаты, позиционирующие себя на мировом рынке СПГ в качестве основного игрока и убеждающие европейцев отказаться от покупок трубопроводного газа в России ради американского сырья, сами выступают импортёром сжиженного природного газа. На протяжении последних трёх лет американцы покупали СПГ в Тринидаде и Тобаго, но климатические условия (небывалые морозы и сильный снегопад на всём Восточном побережье Северной Америки) и возросшие потребности национальной энергетики потребовали от США увеличить закупки – в том числе у французской компании Engie, действующей на мировом спотовом рынке газа.

Продвигая в Европу собственное сырьё, американцы прибегают к прямому политическому давлению на европейцев, требуя от них свернуть взаимодействие с Россией. В частности, госсекретарь США Рекс Тиллерсон по итогам своих состоявшихся на днях переговоров с новым премьер-министром Польши Матеушем Моравецким снова высказался против реализации проекта строительства газопровода «Северный поток - 2», поскольку он-де «подрывает безопасность и стабильность Европы».

Между тем, как показывает история с начавшимися поставками в США российского СПГ, позиции самих американцев в энергетической сфере уязвимы – особенно на фоне планируемого ведущими российскими компаниями наращивания производства сжиженного природного газа. В частности, как заявил на Всемирном экономическом форуме в Давосе заместитель председателя правления ПАО «НОВАТЭК» Денис Храмов, компания намерена уменьшить стоимость строительства нового СПГ-завода с тем, чтобы повысить конкурентоспособность российского сырья. Речь идёт о сооружении завода «Арктик СПГ-2» на омываемом водами Карского моря полуострове Гыдан мощностью 18,3 млн тонн СПГ в год. Использование на данном объекте новых инженерных решений позволит снизить издержки примерно на треть. «Наши инженерные решения приведут к тому, что, помимо очень низких затрат на добычу и геологоразведку, мы сможем достичь показателя затрат на сжижение менее 2 долларов за миллион британских тепловых единиц (MBTU)», – подчеркнул Денис Храмов.

Операционные затраты на сжижение газа на «Ямал СПГ», по оценке аналитической компании Vygon Consulting, составляют около 2,85 доллара за MBTU. Добиться почти полуторакратного снижения капитальных затрат на строительство завода и, как следствие, расходов на сжижение НОВАТЭК рассчитывает благодаря использованию новой технологии строительства. «Арктик СПГ-2» будет монтироваться на специальных железобетонных платформах, которые вместе с модулями сжижения будут строиться на Кольской верфи в Мурманске.

В результате конкурировать с российскими поставками на мировом рынке СПГ сможет только Катар. В настоящее время минимальная себестоимость поставок СПГ в Европу среди основных производителей именно у Катара – 3,19 доллара за миллион условных британских тепловых единиц. У сжиженного природного газа с завода «Ямал СПГ» себестоимость составляет 3,83 доллара за MBTU. Внедрение НОВАТЭКом новых технологий при строительстве и эксплуатации «Арктик СПГ-2» позволит снизить себестоимость с учетом расходов на транспортировку до уровня 2,98 доллара за MBTU. Для сравнения: себестоимость американского СПГ для Европы с отгрузкой на терминале Sabinc Pass в Хьюстоне составляет 6,83 доллара за MBTU. Как говорится, почувствуйте разницу.

Развитие ситуации с поставками российского СПГ в Соединённые Штаты демонстрирует ошибочность попыток ряда европейских стран вытеснить российский трубопроводный газ, заменив его американским сжиженным газом. Как показывают расчёты, уже начавшиеся танкерные поставки американского СПГ на терминалы в Польше и Прибалтике в плане цены проигрывают российским поставкам трубопроводного газа порядка 30-40 долларов в пересчёте на тысячу кубометров. При этом азиатские потребители готовы платить за СПГ с американских или российских заводов дороже, чем европейцы. В случае же осложнения погодных условий в США, как это произошло нынешней зимой на Восточном побережье, цена на сжиженный природный газ на американских площадках обгоняет азиатские показатели. В результате СПГ-танкеры меняют курс следования с Азии на Соединённые Штаты, но никак не на Европу, которая географически, а также с точки зрения инфраструктуры и ценовых показателей остаётся в связке с российскими трубопроводными поставками.