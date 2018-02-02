Глава ЦРУ рассказал причины, по которым встречался с коллегами из российских спецслужб

Директор Центрального разведуправления США Майк Помпео объяснил, что встречался с коллегами из российских спецслужб в связи с тем, что России была необходима помощь в борьбе с терроризмом.

Об этом в четверг сообщает американское издание National Post, ссылаясь на письмо Майка Помпео, направленного им на имя лидера демократов в Сенате США Чарльза Шумера. В частности, глава ЦРУ написал:

«Несмотря на то, что Россия остается противником, мы поставили бы жизнь американцев под более серьезную угрозу, если бы игнорировали возможности сотрудничества с российскими спецслужбами в борьбе с терроризмом».

Также Помпео в письме к Шумеру отметил, что в ходе его переговоров с российским коллегами поднимались очень сложные темы, так как обе встречающиеся стороны – российские и американские спецслужбы – не стесняются высказывать друг другу все, что вызывает беспокойство.