Глава совета директоров «Газпрома» Зубков вышел из капитала компании

Председатель совета директоров российской транснациональной энергетической корпорации «Газпром» Виктор Зубков мог продать свои акции примерно за 27 миллионов рублей.

«Газпром» сообщил, что Зубков занимал пост главы совета директоров на протяжении десяти лет и вышел из капитала госкомпании. Виктор Алексеевич продал акции «Газпрома» в четверг, 25 января. Он сократил свой пакет акции газовой корпорации с 0,0007611037% до 0%.

Зубков стал акционером «Газпрома» в июне 2017 года, тогда он купил пакет акции за 21 миллион 500 тысяч рублей. От продажи он выручил 27 миллионов рублей. Виктор Алексеевич уже продавал акций «Газпрома». Впервые он продал долю незадолго до существенного падения котировок на фоне крымского кризиса в 2014 году.