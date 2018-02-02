Глазастое мимими. В Московском зоопарке у дикдиков родился детёныш

Сразу после рождения он встал на ноги.

В Московском зоопарке родился детёныш миниатюрной африканской антилопы, передает m24 ссылаясь на портал столичного главы города и руководства.

Весит сын около 600 граммов.

— Сразу после появления на свет он в первый раз встал на ноги на глазах у собственных сородичей. В первые два месяца жизни ребенок будет питаться молоком матери, а потом перейдет на траву и листья. Маленькие африканские антилопы дикдики, которые прибыли из Дрездена в нынешнем году, приносят потомство уже в 3-й раз, передает портал главы города и руководства Москвы. Дикдики приносят потомство уже в 3-й раз. Им хватает влаги, которая содержится в пище, — поведала генеральный руководитель Московского зоопарка Светлана Акулова.

Руководство зоопарка приглашает жителей столицы и гостей города полюбоваться на семейство антилоп. Увидеть счастливое семейство можно в экспозиции «Копытные Африки». Пьют дикдики традиционно не достаточно, предпочитая обходиться влагой, содержащейся в пище. На текущий момент он вместе с матерью проживает в шалаше, самка всячески тревожится и бережет своего детеныша.

Как уточняется в сообщении, дикдики — моногамные животные, в природе они организуют регулярные пары и обитают на одной территории, ревностно охраняя ее от сородичей.

Дикдики в дикой природе живут в кустарниках и зарослях, прячась от гепардов, леопардов и шакалов. Свое название мини-антилопы получили из-за характерных звуков, которые издают, ежели чувствуют опасность.

В неволе дикдики ведут себя не менее спокойно. Мини-антилопы довольно энергичны и часто резвятся в теплом вольере.