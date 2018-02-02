Они обсудили сотрудничество в сфере борьбы с терроризмом. Информацию об этом сообщили американские СМИ ссылаясь на источники в разведке.

До этого в Вашингтоне с североамериканскими спецслужбами встретились руководитель Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин и руководитель ФСБ Александр Бортников, а еще начальник основного управления Генерального штаба Вооружённых сил Игорь Коробов. «Мы временами встречаемся с коллегами из русской разведки для того, чтобы обеспечить безопасность американцев», — объявил сам Помпео в письме лидеру Демпартии США в Сенате Чаку Шумеру, добавив, что на встречах также обсуждались «сложные темы, где наши интересы не совпадают».

До этого начальник ЦРУ Майк Помпео сказал, что визит управляющих русских разведывательных спецслужб объясняется «обеспечением безопасности американцев». По утверждению Антонова, особенно существенна общая работа сторон в 2018 г. в контексте чемпионата мира по футболу, организуемого Россией.

Взаимовыгодное сотрудничество по поимке бородатых террористов, вскормленных самими же североамериканскими «партнерами» по взаимодействию, дело главное.

Санкции в отношении Сергея Нарышкина США ввели после аннексии Крыма.

Понятно, что Игорь Коробов с декабря 2016 находится под индивидуальными санкциями США, которые запрещают ему заезд в страну. Это подразумевает запрет на заезд в США. Однако опальных граждан России не просто пустили в святая святых — ЦРУ, но и пригласили. По некоторым данным, начальный список был вероятно в последний момент заменен другим, который во многом совпадает с рейтингов богатейших людей Российской Федерации по версии местного Форбса.

Представитель Госдепа сказала, что не уполномочена оглашать детали согласования визита Нарышкина, так как эти данные относятся к конфиденциальным в соответствии с североамериканским законодательством.

«Мы наложили санкции на руководителя их внешней разведки, а администрация Трампа приглашает его войти через наш торжественный вход. Кто именно из американских уполномченных сталкивался с ним», — объявил сенатор и потребовал ответить, кто из официальных лиц, подпадающих под американские санкции, сопровождал директора СВР.

Хезер Науэрт, официальный уполномоченный Госдепартамента США: «В целом, ежели что-то касается национальных интересов США в области безопасности, так поступают и в остальных государствах, у нас есть возможность отменить запрет, чтобы люди смогли приехать в США».

Глава пресс-центра Госдепартамента Хизер Науэрт выделила, что, невзирая на разногласия с Россией, есть области, в которых страны должны сотрудничать.