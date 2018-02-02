Госдума может принять отдельный закон о службе в системе исполнения наказаний

Правительство внесло в Госдуму проект закона «О службе в уголовно-исполнительной системе Российской Федерации». Об этом сообщается на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.

Законопроект разработан Министерством юстиции и Федеральной службой исполнения наказаний по указанию президента Владимира Путина и на основании поручения Правительства «в целях регламентации вопросов прохождения службы сотрудниками уголовно-исполнительной системы».

«Законопроектом устанавливаются правовые, организационные и финансово-экономические основы прохождения службы в уголовно­-исполнительной системе», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Отмечается, что инициатива сохраняет для сотрудников уголовно-исполнительной системы специальные звания внутренней службы. Читайте по теме

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«При этом законопроектом сохраняются традиционные институты присвоения специальных званий в соответствии с замещаемой должностью, закрепляются системные подходы к соотнесению специальных званий с воинскими званиями и классными чинами», — говорится в пояснительной записке.

Законопроект подразделяет должности сотрудников уголовно-исполнительной системы на пять групп: высший, старший, средний и младший начальствующий состав, а также рядовой состав.

Также законопроект устанавливает запреты и ограничения для проходящего службу в уголовно-исполнительной системе, причём число этих ограничений «превышает в силу специфики количество запретов и ограничений на государственной гражданской службе и военной службе».

При этом в связи с наложением на сотрудников дополнительных запретов и ограничений, для них предусмотрены и дополнительные социальные гарантии.

Кроме того, законопроектом предусматривается отбор кандидатов на некоторые должности с помощью конкурса, вводится контрактная система прохождения службы, а также порядок ротации руководителей, отработавших на одном месте как минимум 6 лет.

В настоящее время служба в органах уголовно-исполнительной системы регулируется Федеральным законом «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» (главы IV, VI), «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти», а также положением «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации».

В то же время прохождение гражданской и военной службы регламентировано отдельными федеральными законами, как и служба в полиции.

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