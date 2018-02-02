ГПУ намерена объявить Гужву в международный розыск

Генпрокуратура Украины намерена объявить в международный и национальный розыск главного редактора портала «Страна.ua» Игоря Гужву.

Генпрокурор Юрий Луценко заявил: «Безусловно, сейчас мы будем ходатайствовать… об изменении меры пресечения в виде розыска международного, сначала государственного, а потом международного… Гужва позорно удрал с этапа дебатов, не давая продолжить судебное заседание».

Также, Луценко подчеркнул, что ни о каких политических преследованиях Гужвы речь не идет. Он добавил:"Ни о каких политических преследованиях речь не идет. Речь идет об экономических преступлениях и общеуголовном преступлении в виде вымогательства».