Гройсман: Украина и МВФ согласовывают цены на газ

Украина и МВФ работают над вопросом об изменении цены на газ для промышленности и населения стран, однако в этом отопительном сезоне тариф для населения поднимать не будут.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил: «Цена на газ в этом отопительном сезоне изменена не будет. Я об этом сказал, я буду придерживаться своего слова. Действительно есть вопрос, и об этом заявил представитель МВФ в Украине, в том, чтобы выровнять коммерческую цену газа и цену для населения. Мы сейчас работаем с МВФ, мы имеем свое мнение, я с некоторыми вопросами не соглашаюсь. Я считаю, что должно быть справедливое формирование цены в стране. И нужно все так построить, чтобы не возникало никаких коррупционных проявлений».

По его словам, разница в тарифах на газ для коммерческих и бытовых потребителей явление плохое, так как, тогда этой разницей можно манипулировать. Однако, Украине нужно создать конструктивную систему защиты населения от возможного подорожания цены на газ.

Кроме того, Гройсману не нравится тенденция относительно постоянного повышения цен на электричество, в том числе и для промышленности.

Он отметил: «Нам нужно больше получить информации и аргументов от Национальной комиссии по регулированию энергетики и коммунальных услуг. Это независимый регулятор, он не подчиняется никому, и они должны объяснить перед обществом, почему они поднимают цены».