ГУР МОУ: В ОРДЛО вербуют местное население для войны в Сирии

По данным украинской разведки на территории Донбасса активизировали свою работу вербовочные центры российских частных военных компаний.

В ГУР МОУ сообщают: «Осуществляется отбор т.н. «добровольцев» из числа местного населения, а также из соединений и частей т.н. 1 и 2 АК российско-оккупационных войск для дальнейшего направления для участия в боевых действиях в Сирии в марте с.г.

Отобранный личный состав отправляется в пункты сбора в Ростовской области с целью их доподготовки и распределения. Приоритет отдается лицам, которые уже имеют опыт боевых действий на востоке Украины. Вербовщики в ходе агитационных мероприятий тщательно скрывают от потенциальных кандидатов многочисленные случаи невыполнения частными военными компаниями условий контракта, невыплату надлежащего денежного обеспечения семьям погибших и возвращение их тел на родину».