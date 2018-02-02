КНДР пожаловалась в ООН на действия США

Глава МИД КНДР Ли Ен Хо направил письмо генсеку ООН Антониу Гутеррешу в связи с тем, что США пытаются обострить ситуацию на Корейском полуострове. Об этом пишет РИА «Новости».

Как отмечается в письме, на Корейском полуострове «создан момент крутого перелома, стремящегося к миру и стабильности, примирению и содействию нации по объединению». Однако, отметил Ли Ен Хо, США направляют по ложному пути общественное мнение, якобы переговоры Севера и Юга представляют собой результат их беспрецедентных санкций и нажима.

«В то время как Север и Юг лицом к лицу открывают страницу мира, (США) вводят стратегические средства, включая ударные соединения ядерных авианосцев вокруг Корейского полуострова, пытаются умышленно обострить ситуацию», — говорится в письме.

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КНДР не первый раз обращает внимание на то, что США пытаются сорвать диалог Пхеньяна и Сеула. 15 января северокорейские СМИ писали, что Вашингтон планирует разместить в районе Корейского полуострова свои стратегические военные активы. Не ослабляя санкции и давление на КНДР, США вредят диалогу Пхеньяна и Сеула.

КНДР также призвала корейцев во всем мире противодействовать США, которые провоцируют ядерную войну. Пхеньян указал и на необходимость активизировать контакты между Севером и Югом по гуманитарной и политической линиям.

Разрядка напряжённости в отношении КНДР и Южной Кореи произошла после встречи делегаций двух стран в приграничном пункте Пханмунджом. Представители двух стран обсудили предстоящие зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане. КНДР также согласилась восстановить линию экстренной связи с военными Южной Кореи в целях предотвращения инцидентов в Жёлтом море.

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