Военный период оставаться в сознании населения Донбасса еще очень долгий период даже после возвращения оккупированных территорий под украинский контроль.

Бывший заложник боевиков «ДНР», известный ученый-религиовед Игорь Козловский заявил, что война в Донбассе уже успела отпечататься в умах жителей Донбасса, что будет в будущем иметь определенные последствия.

Козловский отметил: «Многие ведь потеряли своих близких, потеряли здоровье, имущество. Они будут искать виноватых? Будут. А еще мы должны помнить, что регион наполнен оружием. Большим количеством оружия, и это тоже опасный момент. Когда прекратят стрелять, это не значит, что оккупированные территории сразу же вольются в состав нашей страны, потому как современное состояние того региона тревожное. Должно быть сделано еще очень много шагов, чтобы сознание людей изменилось. Разминировать регион не только реально, но и ментально».

Embedded video for Козловский: Разминировать ОРДЛО нужно реально и ментально

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