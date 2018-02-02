Кравчук: Путин исчерпал все возможности влияния на Украину

Президент России Владимир Путин уже «исчерпал возможности влияния на Украину».

Об этом заявил первый президент Украины Леонид Кравчук. Так, он отметил: «Он все сделал. И война, и „гумконвои“!, и оружие. А что дальше? Больше ничего. Поэтому он ищет, как представить на сегодняшний день отношения с Украиной. Я думаю, что еще более активная работа Запада, США и наша украинская… Мы каждый день должны что-то предлагать, навязывать».

При этом он уточнил, что противотанковые комплексы Javelin «могут остановить танковую армаду», но они не прекратят войну. Кравчук добавил: «Прекратят войну только политические и дипломатические усилия двух государств, прежде всего, и мирового сообщества».