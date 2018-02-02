Кучма сообщил, когда может произойти очередной обмен военнопленными

Второй президент Украины, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе в Минске Леонид Кучма считает, что очередной обмен военнопленными может состояться до марта.

Так, Кучма отметил: «Я думаю, что сегодня никто не скажет, когда это будет. Переговоры ведутся очень активно. Но это зависит от многих-многих факторов, а самый главный фактор — это позиция российской стороны. Если Россия скажет „да“, тогда состоится обмен. Вы же видите, какая сейчас ситуация, в том числе в России, в связи с этими списками. Это тоже влияет, еще и накануне выборов. Хотя мне кажется, что накануне выборов такой гуманитарный акт был бы полезным и для Президента Российской Федерации. Все же думаю, что обмен до марта обязательно будет. Мне и всем так хотелось бы».