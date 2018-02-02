Масленичная неделя в 2018 году: какого числа начнется, сколько продлится и когда закончится. Масленица – это веселый, полный радости и веселья, любимый взрослыми и детьми праздник. Он насчитывает уже сотни лет. Поэтому не удивляет тот факт, что за долгие годы своего существования его полюбили миллионы людей. Отмечают его практически все россияне.

Масленицу с давних пор празднуют в течение недели, которая так и называется масленичная неделя. Не секрет, что каждый год масленичная неделя начинается в разные даты. Для того чтобы успеть провести все подготовительные работы к этому празднику, многие заранее хотят знать, какого числа начнется масленичная неделя в 2018 году.

Масленичная неделя в 2018 году: какого числа начнется, сколько продлится и когда закончится. Начнется в 2018 году масленичная неделя по обычаю в понедельник, это будет 12 февраля. Продлится масленичная неделя 2018, как и полагается, семь дней. А закончится она в 2018 году 18 февраля, в воскресенье.

По сложившейся традиции именно в последний день Масленицы 18 февраля 2018 года пройдут массовые народные гуляния, забавы, игры, состязания. А вот печь блины, баловать ими себя и своих домочадцев можно все семь дней подряд.

Желаем вам яркой и вкусной масленичной недели в 2018 году! С Масленицей, друзья!