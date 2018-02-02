Матвиенко призвала передать дела одиноких людей в РФ отдельному ведомству

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заинтересовалась опытом Англии, где не так давно появился министр по одиночеству для поддержки, в частности, престарелых людей, и предложила задуматься о введении в дальнейшем такой должности в РФ. «Престарелые люди требуют ежедневного внимания», — разъяснила Матвиенко.

По ее словам, имеет смысл подумать над созданием так называемого министерства одиночества по примеру Англии, которое бы занималось соответствующими социальными вопросами.

В Англии министерство одиночества помогает адаптироваться в обществе тем, кто пережил утрату близких, кому не с кем поделиться мыслями и просто поговорить.

В Англии пост министра по задачам одиночества был учрежден в середине января.

По утверждению спикера Совета Федерации, одиночество — одна из самых огромных сложностей в современном мире. На должность руководителя ведомства назначили замминистра по задачам спорта и гражданского общества Трейси Крауч. «В Англии даже министерство одиночества создали».

Матвиенко напомнила, что до этого выступала с мыслью сделать в РФ министерство счастья по опыту ОАЭ. Оно результативно занимается трудностями одиноких жителей.

По мнению Матвиенко, государство должно хоть какими способами добиваться того, чтобы престарелые люди не ощущали себя одинокими.

Экзотическое Министерство счастья существует в Объединенных Арабских Эмиратах. Ее заняла Охуд Аль-Руми, прежде руководившая канцелярией премьера ОАЭ. «Они создали министерство счастья».

В позапрошлом году в Абу-Даби Матвиенко отмечала, что «министерство счастья было бы очень полезно и для России».