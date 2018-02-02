Медведев призвал ЕАЭС синхронизировать законы о криптовалютах

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на форуме «Цифровая повестка в эпоху глобализации» предложил странам Евразийского экономического союза (ЕАЭС) сблизить подходы к криптовалюте. Он подчеркнул, что замыкаться в рамках национальной модели нельзя, сообщает ТАСС.

«Что я хочу сказать по поводу криптоактивов? В любом случае мы не должны замыкаться в рамках национальной модели. Вот здесь коллеги говорили, что можно будет расплачиваться криптовалютами. Давайте к этому внимательней отнесемся, потому что наши экономики слишком сильно и тесно связаны. Невозможно будет внедрить эти принципы внутри одной страны, нужно сблизить наши подходы на уровне союза», — подчеркнул глава правительства.

По мнению Медведева, необходимо подготовить международные конвенции, иначе создать единое пространство электронного доверия создать будет невозможно.

«Это единое пространство электронного доверия. Оно включает в себя сервисы идентификации, авторизации, цифрового архива. И, в конечном счете, мы сможем выдавать справки гражданам одной страны на территории другой в цифровом формате», — сказал премьер-министр.

2 февраля, по данным портала CoinMarketCap, курс биткоина упал ниже девяти тысяч долларов, снизившись на 13,72% процента за сутки. На 11.28 мск биткоин стоит 8445 долларов.