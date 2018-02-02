МИД РФ: США воспользовались «шумихой» вокруг перехвата самолета-разведчика для разжигания русофобии

Показать меню
Актуально
Juicy Couture впервые появится на Неделе моды в Нью-Йорке - 00:24 Juicy Couture впервые появится на Неделе моды в Нью-Йорке Swarovski украсят кристаллами спортивные вещи ведущих брендов - 00:24 Swarovski украсят кристаллами спортивные вещи ведущих брендов Норвежская горнолыжница Лёсет выиграла параллельный слалом на этапе КМ в - 00:28 Норвежская горнолыжница Лёсет выиграла параллельный слалом на этапе КМ в Стокгольме В Госдепе рассказали о главной цели антироссийских санкций - 00:33 В Госдепе рассказали о главной цели антироссийских санкций Лавров назвал уникальным сирийский конгресс в Сочи - 00:44 Лавров назвал уникальным сирийский конгресс в Сочи Климкин: Уверен, что невиновность Маркива будет доказана - 00:45 Климкин: Уверен, что невиновность Маркива будет доказана Ролик с перехватом американского самолета российским истребителем появился в - 00:46 Ролик с перехватом американского самолета российским истребителем появился в Сети (ВИДЕО) Простая вода поможет в борьбе с неизлечимой болезнью почек, – ученые - 00:46 Простая вода поможет в борьбе с неизлечимой болезнью почек, – ученые Сборная России по мини-футболу сыграла вничью с поляками в стартовом матче на ЧЕ - 00:52 Сборная России по мини-футболу сыграла вничью с поляками в стартовом матче на ЧЕ Беременная Кейт Миддлтон выбрала горчичное платье для ужина с членами - 00:56 Беременная Кейт Миддлтон выбрала горчичное платье для ужина с членами королевской семьи Швеции Сирийский опыт нужно оперативно внедрять в войска, — Шойгу - 00:59 Сирийский опыт нужно оперативно внедрять в войска, — Шойгу По итогам Конгресса сирийского нацдиалога в Сочи одобрены три документа - 01:02 По итогам Конгресса сирийского нацдиалога в Сочи одобрены три документа В ВМФ России почтили память легендарного подводника Александра Ивановича - 01:06 В ВМФ России почтили память легендарного подводника Александра Ивановича Маринеско В Польше запретили торговлю по воскресеньям - 01:14 В Польше запретили торговлю по воскресеньям Пора присоединять Донбасс! — генерал ФСБ  - 01:20 Пора присоединять Донбасс! — генерал ФСБ  Участники Конгресса нацдиалога в Сочи призвали уважать суверенитет Сирии - 01:21 Участники Конгресса нацдиалога в Сочи призвали уважать суверенитет Сирии "Ливерпуль" на выезде разгромил "Хаддерсфилд" в 25-м туре чемпионата Англии - 01:24
» » МИД РФ: США воспользовались «шумихой» вокруг перехвата самолета-разведчика для разжигания русофобии

МИД РФ: США воспользовались «шумихой» вокруг перехвата самолета-разведчика для разжигания русофобии


Добавлено: 02 фев 2018 в 00:07, Категория: Политика
МИД РФ: США воспользовались «шумихой» вокруг перехвата самолета-разведчика для разжигания русофобии

Вместо того чтобы урегулировать на переговорах вопрос дистанций сближения военных самолетов, штатская сторона предпочитает, пользуясь ставшими уже рутиной случаями взаимных сопровождений, обвинять РФ в враждебных действиях, обозначено в комментарии русского внешнеполитического ведомства.

МИД назвал реакцию США в связи с инцидентом вокруг военного самолета в воздушном пространстве РФ «попыткой разжечь русофобские настроения в СМИ», информирует ТАСС. То, что власти США пробуют акцентировать внимание мировой общественности конкретно на этом эпизоде, в МИД трактуют как попытку «разжечь русофобские настроения в СМИ» и «обвинить Российскую Федерацию в враждебных действиях».

Об этом сообщается в заявлении МИДа, посвященном обвинениям в небезопасном перехвате американского самолета у побережья Крыма 29 января.

При всем этом в ведомстве напомнили, что с 1972 года между РФ и США действует Соглашение о предотвращении инцидентов в открытом море и воздушном пространстве над ним.

«Напомним, что русская сторона до этого неоднократно предлагала североамериканским партнёрам уточнить его положения как раз с целью конкретизации минимально разрешённых дистанций сближения военных самолётов».

Вашингтон пробует разжечь русофобию непрекращающимися попытками поднятьшум вокруг перехвата русским истребителем Су-27 самолета ВМС США над темным морем. В Пентагоне сообщили, что русский пилот заставил американский экипаж преждевременно закончить миссию у российских границ.



Материалы по теме:

МИД РФ прокомментировал перехват военного самолета США над Черным морем
МИД прокомментировал реакцию США на «опасное» сближение самолетов
Размещено видео перехвата самолета-разведчика США над темным морем
Су-27 сделал "бочку" вокруг американского самолета-разведчика в Балтии
Добавлено: 02 фев 2018 в 00:07, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: newsler

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Популярное на сегодня
еще новости
Умер идеолог «цветных революций» Джин Шарп

Умер идеолог «цветных революций» Джин Шарп

Футболист

Футболист "Рубина" Рочина перешел в "Леванте" на правах аренды

В аэропорту Волгограда рассказали о причинах задымления на борту самолета

В аэропорту Волгограда рассказали о причинах задымления на борту самолета

Захарова рассказала, что Украина «обвиняет» Россию в «использовании» снегирей

Захарова рассказала, что Украина «обвиняет» Россию в «использовании» снегирей

Загрузка...



Лента новостей
"Зенит" заявил форварда Заболотного на матчи плей-офф Лиги Европы - 23:45 Российский форвард "Питтсбурга" Евгений Малкин признан первой звездой января в НХЛ - 23:45 Российский форвард Гандболисты СКИФа обыграли дома "Пермских медведей" в чемпионате России - 23:45 Гандболисты СКИФа обыграли дома Возняцки рада, что первая победа на турнире в Петербурге далась ей быстро - 23:45 Возняцки рада, что первая победа на турнире в Петербурге далась ей быстроХиггинс: никто пока не представляет, каким великим баскетболистом может стать Дончич - 23:45 Хиггинс: никто пока не представляет, каким великим баскетболистом может стать ДончичКорнилов: решение WBA по боксеру Денису Лебедеву не говорит о завершении им карьеры - 23:45 Корнилов: решение WBA по боксеру Денису Лебедеву не говорит о завершении им карьерыИзвестный журналист объяснил, по какой причине ему пришлось бежать из Украины - 23:44 Известный журналист объяснил, по какой причине ему пришлось бежать из Украины«Бессмертный» «министр обороны ДНР» рассказал, кто на него «покушался» - 23:42 «Бессмертный» «министр обороны ДНР» рассказал, кто на него «покушался»МИД РФ прокомментировал перехват военного самолета США над Черным морем - 23:36 МИД РФ прокомментировал перехват военного самолета США над Черным моремУ Навального все больше бывших. Штабов - 23:36 У Навального все больше бывших. ШтабовПри ракетном обстреле Дамаска погибли девять человек - 23:36 При ракетном обстреле Дамаска погибли девять человекУченица школы в Лос-Анджелесе устроила стрельбу в классе - 23:36 Ученица школы в Лос-Анджелесе устроила стрельбу в классеНовые лица: киевское "Динамо" внесло изменения в заявку на сезон 2017/2018 - 23:31 Новые лица: киевское Жители оккупированной территории Донбасса взбунтовались против главарей боевиков - 23:31 Жители оккупированной территории Донбасса взбунтовались против главарей боевиков
Последние новости
Меган Маркл и принц Гарри впервые вышли в свет вместе - 00:21 Меган Маркл и принц Гарри впервые вышли в свет вместе В США назвали условия для отмены санкций в отношении Российской Федерации - 00:15 В США назвали условия для отмены санкций в отношении Российской Федерации WADA поддерживает намерение МОК оспорить вердикт CAS по 28 российским спортсменам - 00:10 WADA поддерживает намерение МОК оспорить вердикт CAS по 28 российским спортсменам Власти Британии проверят на коррупцию вице-премьера Игоря Шувалова - 00:09 Власти Британии проверят на коррупцию вице-премьера Игоря Шувалова Атака диверсантов ВСУ на МО ДНР — официальная информация (ВИДЕО) - 00:09 Атака диверсантов ВСУ на МО ДНР — официальная информация (ВИДЕО) ВМС США продолжат полеты над темным морем — Пентагон - 00:07 ВМС США продолжат полеты над темным морем — Пентагон Руководитель ЦРУ пояснил встречи с коллегами из РФ - 00:07 Руководитель ЦРУ пояснил встречи с коллегами из РФ МИД РФ: США воспользовались «шумихой» вокруг перехвата самолета-разведчика для разжигания русофобии - 00:07 МИД РФ: США воспользовались «шумихой» вокруг перехвата самолета-разведчика для разжигания русофобии Стала известна дата «Алых парусов» - 00:07 Стала известна дата «Алых парусов» Снегопад ожидается в Петербурге в ночь на 2 февраля - 00:07 Снегопад ожидается в Петербурге в ночь на 2 февраля Глава ЦРУ рассказал причины, по которым встречался с коллегами из российских спецслужб - 00:01 Глава ЦРУ рассказал причины, по которым встречался с коллегами из российских спецслужб Кириленко: Гастроли наших артистов в РФ – вопрос национальной безопасности - 23:58 Кириленко: Гастроли наших артистов в РФ – вопрос национальной безопасности Итальянскую федерацию футбола временно возглавил генсек олимпийского комитета страны - 23:55 Итальянскую федерацию футбола временно возглавил генсек олимпийского комитета страны
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Статьи Другое Москва
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2016,
Информационное агенство "NewsTes"