МИД РФ: США воспользовались «шумихой» вокруг перехвата самолета-разведчика для разжигания русофобии

Вместо того чтобы урегулировать на переговорах вопрос дистанций сближения военных самолетов, штатская сторона предпочитает, пользуясь ставшими уже рутиной случаями взаимных сопровождений, обвинять РФ в враждебных действиях, обозначено в комментарии русского внешнеполитического ведомства.

МИД назвал реакцию США в связи с инцидентом вокруг военного самолета в воздушном пространстве РФ «попыткой разжечь русофобские настроения в СМИ», информирует ТАСС. То, что власти США пробуют акцентировать внимание мировой общественности конкретно на этом эпизоде, в МИД трактуют как попытку «разжечь русофобские настроения в СМИ» и «обвинить Российскую Федерацию в враждебных действиях».

Об этом сообщается в заявлении МИДа, посвященном обвинениям в небезопасном перехвате американского самолета у побережья Крыма 29 января.

При всем этом в ведомстве напомнили, что с 1972 года между РФ и США действует Соглашение о предотвращении инцидентов в открытом море и воздушном пространстве над ним.

«Напомним, что русская сторона до этого неоднократно предлагала североамериканским партнёрам уточнить его положения как раз с целью конкретизации минимально разрешённых дистанций сближения военных самолётов».

Вашингтон пробует разжечь русофобию непрекращающимися попытками поднятьшум вокруг перехвата русским истребителем Су-27 самолета ВМС США над темным морем. В Пентагоне сообщили, что русский пилот заставил американский экипаж преждевременно закончить миссию у российских границ.