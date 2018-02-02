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Миссия США в ОБСЕ резко осудила агрессию Кремля в Украине


Добавлено: 02 фев 2018 в 09:35, Категория: Политика
Миссия США в ОБСЕ резко осудила агрессию Кремля в Украине
Россия разжигает войну на Донбассе, которая уже унесла жизни около 10 тысяч украинцев. Кроме того, Кремль еще аннексировал Крым и сейчас преследует крымских татар.

Соответствующее заявление обнародовала миссия США в ОБСЕ, передает "Радио Свобода".

"Мы все знаем правду – жестокая война на Донбассе разгорается Россией. Миссия США призывает Москву и ее ставленников дать возможность международным гуманитарным организациям помочь пораженным конфликтом районам", – подчеркивается в сообщении.
Кроме того, в документе отмечается, что агрессия Кремля на Востоке Украины привела к "конфликту, который продолжается и уже стоил жизней 10 тысяч украинцев".


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Добавлено: 02 фев 2018 в 09:35, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: gogetnews

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