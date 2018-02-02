«Москва дала добро по Донбассу»: в Вашингтоне выступили с заявлением по миротворцам ООН

Украина – Донбасс, новости сегодня – 2 февраля. Спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер в ходе телефонного брифинга сообщил журналистам о том, что РФ согласилась с размещением миротворцев ООН в Донбассе, в частности, якобы Москва допустила ввод миротворцев на неподконтрольные Киеву территории.

«Да, имеется желание видеть более широкий мандат для миротворческих сил, чем только защита наблюдателей, включая доступ ко всей территории, на которой идет конфликт, в том числе прилегающей к международной границе», — заявил представитель Госдепа.

Волкер отметил, что в ходе последних переговоров российская сторона была более открыта в этом вопросе. Но, по его словам, конкретный план по вводу миротворцев в Донбассе, представлен не был.

Он также отметил, что Москва связывает вопрос миротворческой миссии на неподконтрольной Киеву территории с реализацией украинской стороной политических пунктов Минска-2.

Напомним, ранее Россия выступала за размещение миротворцев ООН исключительно на линии разграничения сторон в Донбассе.