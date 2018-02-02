МУП «УИС»: Финансовые трудности не отразятся на потребителях теплоэнергии

Это связано с большой дебиторской задолженностью.

Арбитражным судом Республики Башкортостан по инициативе ООО «БашРТС» введено наблюдение в отношении МУП УИС, сообщается на официальном сайте муниципального учреждения. Как правило, процедура наблюдения способствует финансовому оздоровлению учреждения.

«БашРТС» подает тепло в Уфу и еще семь городов Башкирии. По достоверной последней информации газеты «КоммерсантЪ-Башкортостан», задолженность МУП УИС перед БашРТС по состоянию на 1 декабря 2014 года составляла 500 млн руб. «Уфимские инженерные сети» объясняют задолженность «временными финансовыми трудностями», пишет Башмедиа. Контролировать ситуацию будет столичная администрации. На обеспечении МУП находятся 249 погонных километров сетей, 57 котельных, 68 центральных и 818 индивидуальных тепловых пунктов. По предварительным данным Башмедиа, этот термометр обошелся муниципальному предприятию в 15 млн руб.