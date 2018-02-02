«МВД ДНР» обвинили представителя ОБСЕ в «побеге» с места ДТП

Представитель СММ ОБСЕ совершил наезд на припаркованный в оккупированном Донецке автомобиль, после чего скрылся с места происшествия.

Так, в пресс-службе «МВД ДНР сообщает: «В дежурную часть Управления Госавтоинспекции МВД ДНР поступило сообщение от 69-летнего жителя Калининского района Донецка, который сообщил о том, что на автомобильной стоянке неизвестный совершил наезд на его транспортное средство и скрылся с места ДТП. В ходе опроса очевидцев и просмотра видео с камеры наружного наблюдения сотрудники ГАИ установили водителя, причастного к аварии. Им оказался наблюдатель мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине».