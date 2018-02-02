Нацбанк Украины отчитался о понижении миграции в Российскую Федерацию

На протяжении ближайших лет в НБУ прогнозируют рост трудовой миграции из Украины.

Национальный банк Украины (НБУ) проинформировал о риске усиления потока трудовых мигрантов в Польшу в ближайшие годы.

Нацбанк Украины предупредил о риске усиления миграционных потоков в Польшу. Опасаются, что этот поток только увеличат студенты из Украинского государства, кто получает образование за границей.

Кроме того, в НБУ добавляют, что в последнее время потоки украинских мигрантов в Польшу значительно увеличились на фоне роста ее экономики, упрощения правил трудоустройства, представления ряда преимуществ и возможностей для украинцев, имеющих карту поляка, а еще упрощения пересечения границы из-за введения безвизового режима со странами ЕС. При этом, за последнее десятилетие поток трудовых мигрантов в Российскую Федерацию уменьшился практически вдвое, в том числе из-за сложных межгосударственных отношений.

В НБУ также рассказали, что в 2014-м году украинцы в первую очередь покидали страну ради заработков на территории Польши, России, Италии и Чехии.

По утверждению представителя Нацбанка, в последнее время поток украинских мигрантов в Польшу вырос больше, чем в иные страны. В свою очередь, Польша выделила 87% разрешений на проживание для уроженцев Незалежной, выбравших для себя перспективы, но не нищету. Для 72% респондентов основной мотивацией в желании работать за границей является высокий уровень заработной платы в остальных государствах.