НБУ ожидает усиления миграции в Польшу

В ближайшие годы миграция украинцев в Польшу может усилиться. Об этом говорится в пояснении к январскому отчету НБУ по инфляции, передает пресс-служба регулятора.

«В течение последних лет в Украине усилилась как внутренняя, так и внешняя трудовая миграция. Больше всего украинцы выезжали на заработки в Польшу, Россию, Италию и Чехию», — сказано в сообщении.

По словам представителя Нацбанка, в последние годы поток украинских мигрантов в Польшу вырос больше, чем в другие страны.

«Миграционные процессы могут усилиться в ближайшие годы, в частности в Польшу. Дополнительным риском активизации трудовой миграции из Украины является увеличение количества студентов, получающих образование за рубежом», — добавили в НБУ.

Ранее в НБУ заявили, что импорт из России вырос на 40%.

Фото: lifekiev.com