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» » Не менее 35 тыс. граждан России уже получили земельные участки по программе «дальневосточный гектар»

Не менее 35 тыс. граждан России уже получили земельные участки по программе «дальневосточный гектар»


Добавлено: 02 фев 2018 в 23:12, Категория: Политика
Не менее 35 тыс. граждан России уже получили земельные участки по программе «дальневосточный гектар»

Об этом сообщил руководитель департамента земельных и имущественных отношений Приморского края Александр Подольский на пресс-конференции, которая прошла 1 февраля в администрации региона, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Около 35 тыс. жителей РФ получили участки по программе «дальневосточный гектар», информирует корреспондент The Moscow Post ссылаясь на пресс-службу Минвостокразвития.

Всего же за год реализации проекта на получение земли было подано 109 245 заявлений. Сейчас любой житель имеет право подать объявление на предоставление земельного участка на территории Дальневосточного Федерального округа. Основное большенство тех, кто подал заявки, — граждане Дальнего Востока. «Помощь в освоении „дальневосточного гектара“ даст возможность повысить занятость, увеличить доходы людей, позволит им скорее ощутить себя реальными владельцами полученной земли», — заключила Карелова. Уже на территории края выдано около 8-ми тыс. договоров.

По ее словам, за минувший год была проведена большая работа по усовершенствованию законодательства, начала действовать система стимулов и мер национальной поддержки получателей гектара. На 2-м месте - Якутия (19,4 тысячи заявок), дальше идут Хабаровский край (16,4 тысяч) и Сахалин (13,4 тысяч). Кроме того, Галина Карелова напомнила, что в 2017 г. была проведена большая работа по усовершенствованию законодательства РФ, начала работать система стимулов и мер национальной поддержки получателей гектара.

Также Александр Подольский сказал, что сельское хозяйство на текущий момент является самым известный видом деятельности у заявителей на своем гектаре. Чуть меньшей популярностью пользуется особое жилищное строительство. На 2-й позиции - личное жилищное строительство.



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Добавлено: 02 фев 2018 в 23:12, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: newsler

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