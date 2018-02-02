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Объединятся ли ДНР и ЛНР?


Добавлено: 02 фев 2018 в 09:18, Категория: Политика
Объединятся ли ДНР и ЛНР?

Глава ДНР Александр Захарченко и и.о. главы ЛНР Леонид Пасечник 31 января подписали Протокол о намерениях по созданию единого таможенного пространства между двумя республиками. Ополченец и волонтер Александр Жучковский прокомментировал для EADaily шаги по сближению ДНР и ЛНР, а также пояснил, когда и зачем между ними появилась граница и таможня.

Руководителями ДНР и ЛНР было четко заявлено, что подписанные ими документы — это «протокол о намерениях». Шаг, безусловно, важный и правильный. Но он в текущий период не решает поставленные задачи, а только планирует их решать. Захарченко так и сказал, что протокол «позволит в будущем убрать наши таможенные границы». То есть разговор пока только о будущем. Соглашения между республиками о взаимодействии в грузоперевозках и торговле достигнуто, а больной и принципиальный вопрос о таможне еще окончательно не решен. Надеюсь, что скоро начнет решаться, это безобразие давно пора прекращать. «Граница» и таможня между ДНР и ЛНР — очень болезненная для жителей Донбасса проблема. Это практика порочна как в идеологическом (искусственно разделены и так неполноценные республики), так и в бытовом отношении — грубо говоря, бедные дончане и луганчане лишние килограммы сала родственникам не могут провезти из-за таможенных ограничений.

Формальное основание для установлении этой несчастной таможни — необходимость борьбы с контрабандой. Более весомый повод для этого заключался в том, что власти ЛНР боялись поглощения луганского бизнеса донецким. Поводы для опасений, наверно, действительно были — все-таки дончане всегда были более деятельными и предприимчивыми, чем луганчане. Как бы то ни было, в глазах местных жителей таможня между ДНР и ЛНР была всегда позорным явлением. Само по себе деление освобожденной от Украины территории Донбасса на две республики никогда здесь никому не нравилось. Но одно дело — разделение властных полномочий, которые народу особо не видны, а другое дело — вот такое зримое свидетельство искусственного разделения на республики, которое является и моральным, и физическим раздражителем. Мне самому приходилось не раз сталкиваться с дикими неудобствами этой таможни при перевозке гуманитарных грузов из Луганска в Донецк. Однажды мои коллеги простояли на таможне со своим грузом двое суток из-за отсутствия печати на бумажке, ситуацию пришлось потом решать в «ручном» режиме.

С луганской стороны эту практику в большей степени отстаивала администрация бывшего главы ЛНР Игоря Плотницкого, донецкие власти все-таки в меньшей степени держались за необходимость таможни, да и самого деления на две республики. Сейчас, при новом главе ЛНР, ситуация, кажется, начинает меняться. Пока в основном на уровне риторики, но раньше и этого не было. Стоит обратить внимание на вчерашние комментарии глав ЛДНР. Пасечник посчитал, что «делить нам нечего», а Захарченко, сказал, что «граница у республик должна быть общая, так как враг один и будущее одно».

Однако при всей оптимистичности происходящего, повторяю, речь пока больше о намерениях. Таможню как таковую еще нужно реально упразднить — тогда это будет видимым воплощением того, что от слов главы ЛДНР перешли к делу. При этом пока даже речи не идет о едином экономическом пространстве, то есть об общей экономике республик. Также как беспочвенными мечтаниями остаются пока разговоры об объединении ЛНР и ДНР. Эти разговоры появляются при каждом удобном для этого случае (что говорит о популярности темы). Например, когда в ноябре прошлого года менялась власть ЛНР, а военные из ДНР принимали участие в «смене караула» в Луганске, гипотезы об объединении республик стали расти как грибы после дождя. Но такой задачи тогда не стояло. К сожалению, не стоит она и сейчас.



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Добавлено: 02 фев 2018 в 09:18, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: kolokolrussia

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