ОБСЕ показали фото военной техники боевиков «ЛДНР»

Наблюдатели СММ ОБСЕ зафиксировали в районе линии разграничения в Донбассе запрещенное Минскими соглашениями вооружение: 3 единицы — на оккупированных территориях и 23 единицы — на подконтрольных Украине территориях.

Заместитель главы СММ ОБСЕ Александр Хуг сообщил, что СММ ОБСЕ зафиксировала два танка Т-64 в районе подконтрольного боевикам «ЛНР» села Обозное (2,7 км от линии разграничения). Эти фото было сделано беспилотником миссии 25 января.

Кроме того, СММ ОБСЕ обнаружила четыре 122-мм самоходных артиллерийских орудия 2С1 «Гвоздика» украинской армии в районе села Александрополь Донецкой области (22,3 км от линии разграничения). Данное фото было сделано беспилотником миссии 28 января.

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