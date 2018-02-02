Опрос: более половины россиян не готовы признать сожительство браком

56% россиян не готовы признать сожительство браком. Об этом говорится в результатах исследования, проведённого Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Только 37% опрошенных считают, что брак и сожительство — одно и то же. «Против» соответствующего законопроекта, внесённого в Госдуму, высказались 50% россиян, «за» высказались 38%.

46% респондентов заявили, что совместное проживание мужчины и женщины без штампа в паспорте — приемлемая форма отношений. Отвечая на вопрос о таких парах с детьми, 48% россиян заявили, что не считают такие отношения браком, 42% заявили обратное. Если пара хочет иметь детей, им необходимо вступить в официальный брак — такое мнение высказал 71% опрошенных.

Опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведён 25-26 января среди 2000 респондентов старше 18 лет.

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Сожительство могут объявить браком

Ранее сообщалось, что в Госдуму внесён законопроект, предлагающий уравнять сожительство и официальный брак. В частности, в Семейный кодекс России предполагается ввести понятие «фактические брачные отношения». Признаками фактических брачных отношений являются: совместное проживание в течение пяти лет; совместное проживание в течение двух лет и наличие общего ребёнка (общих детей).

Согласно инициативе, такие отношения влекут наступление прав и обязанностей супругов, предусмотренных семейным и гражданским законодательством. По данным Минтруда, 2016 год стал годом с минимальным количеством официально зарегистрированных браков в России за последние 20 лет.

Также стало известно, что в России могут ввести обязательное тестирование на психологическую совместимость для граждан, которые хотят заключить брак. Соответствующее обращение от депутата законодательного собрания Ленинградской области Владимира Петрова 26 января поступило на рассмотрение в Минздрав. По его мнению, данная мера поможет заранее выявить конфликтные ситуации, которые могут возникнуть в будущей семье, и снизить число разводов в стране.

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