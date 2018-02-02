«Отряд лилипутов»: новое фото Путина вызвало истерику в сети

Пользователи сети высмеяли новое фото президента РФ Владимира Путина с женщинами в форме советских регулировщиц Военной автомобильной инспекции.
Журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов опубликовал фото и написал: «Волгоград сегодня: Путин и ГИБДД-1943».
В сети обратили внимание, что на фото рядом с президентом РФ только женщины низкого роста. В комментариях люди пишут:
«Окончательно из ума выжил»,
«Отряд лилипутов»,
«Низкоросликов подобрали… Креативненько… Ну, как говорится, а на воре и шапка горит…»,
«Палата № 6, если не ошибаюсь?»,
«Аж слезы наворачиваются, и все ниже карлика».
Фото: