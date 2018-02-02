Паралимпийский комитет России выплатит 500 тысяч евро международному комитету

Международный паралимпийский комитет (МПК) получит около 500 тысяч евро от Паралимпийского комитета России (ПКР) за работу по восстановлению членства российской организации. Об этом RNS сообщил первый вице-президент ПКР Павел Рожков.

В ноябре 2016 года МПК утвердил программу по восстановлению членства Паралимпийского комитета России, согласно которой ПКР должен был платить по 250 тысяч евро ежегодно во время отстранения комитета, а также по 125 тысяч в первые три года с момента восстановления.

«Мы ушли от этого в два конкретных контракта. Первая его часть — компенсация юридических услуг, второе — оплата дополнительных допинг-тестирований», — сообщил Рожков.

Он добавил, что в МПК «собирают эти счета и скоро представят. В целом, по предварительным прогнозам, сумма составит около 500 тысяч евро».

1 февраля ПКР утвердил состав команды на игры в Пхёнчхане, в нее войдут 33 спортсмена. МОК запретил им демонстрировать флаг и герб РФ на Играх.