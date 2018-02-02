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Почему ралли – это прекрасно? Ответ ищите в Монте-Карло


Добавлено: 02 фев 2018 в 12:15, Категория: Спорт
Почему ралли – это прекрасно? Ответ ищите в Монте-Карло
Чемпион России по ралли Анна Завершинская в очередной записи блога "Вот, новый поворот…" рассказывает о том, почему старейшую автоспортивную дисциплину можно приравнять к войсковой операции, как один звонок помогает победить и почему мнение о том, что в России не могут делать хорошие автомобили, ошибочно.

Ралли - это старейшая автоспортивная дисциплина, которая до сих пор остается самой реалистичной. Кольцевые гонки потеряли приставку шоссейные. Дрэг-рейсинг переехал на подготовленные дрэг-стрипы. Остальные дисциплины развиваются на специально созданных автодромах. Есть, конечно, ралли-рейды и трофи-рейды. Но они изначально старались держаться подальше от дорог общего пользования. И только ралли продолжает проповедовать дух настоящих гонок: реальные машины на реальных дорогах.

В прошлые выходные прошел 1-й этап чемпионата мира по ралли (World Rally Championship, WRC). И по традиции открывает сезон старейшее ралли в мире - Монте-Карло. Впервые его провели 107 лет назад! В истории гонки были и вынужденные перерывы. Поэтому в 2018 году Автомобильный клуб Монако провел ралли "всего лишь" в 86-й раз.

Это ралли проводится по асфальтовым горным серпантинам, которые особенно прекрасно выглядят из вертолета. И, между прочим, никаких зон безопасности!

Российский экипаж вышел на старт уже второго ралли Монте-Карло в 1912 году. Это были Андрей Нагель и Вадим Михайлов на российском же автомобиле "Руссо-Балт". Тогда, как и сейчас, мало кто верил, что в России можно построить хорошие автомобили. Но русские на "Руссо-Балт C24-55" финишировали девятыми из 65 стартовавших экипажей.

В те времена практиковался так называемый "звездный сбор". Все участники стартовали из нескольких европейских городов по заданному маршруту и к определенному времени должны были приехать на центральную площадь Монако. И только тогда начиналась борьба за очки. Дистанция "звездного сбора" проходила в "дорожном" режиме, однако не все участники добирались даже до старта.

В 1996 году организаторы в последний раз провели "звездный сбор". Стартовавшие из Реймса Евгений Васин и Алексей Щукин (Gazprom Rally Team) стали серебряными призерами гонки. Ралли 1996 года до сих пор остается самым успешным для наших раллистов в Монако.


Евгений Васин: "С мечтой об этом ралли я воспитывался в автоспорте. На автобазе КГБ, где я работал в начале 80-х, меня дразнили "Монте-Карло". Все крутили у виска, спрашивали: "Где ты, а где Монте-Карло? Даже сборная СССР туда не ездит".

Погода в горах меняется постоянно, а значит, меняется и покрытие - сухой асфальт, снег, лед, грязь. Не забывайте, что стенограмму участники записали несколько дней назад. Но тайное оружие все-таки есть. О нем знают только опытные болельщики. За час до спортивных машин по трассе проезжают экипажи-разведчики. У них есть стенограмма экипажа, для которого они работают. Задача отметить все появившиеся опасности или, наоборот, сказать, что на каком отрезке можно "валить". На ответственную роль разведчиков приглашают самых опытных раллистов. Например, у Евгения Васина и Алексея Щукина в 1996 году это были бельгийцы Фредди Лойкс и Свен Смитс, которые выступали за заводские команды на чемпионате мира по ралли.

Ралли - это своего рода войсковая операция. Разведка, сбор информации и аналитика ведется на всех уровнях - стратегическом, тактическом и операционном. Алан Пенас (сейчас менеджер заводской Hyundai WRT) в 1996 году был координатором газпромовской команды. До последнего момента Opel стоял на "козликах", а все вокруг решали вопрос: какие шины выбрать для самого сложного, к тому же ночного спецучастка "Коль де Турини"? После разведки Фредди Лойкс приехал в команду и сообщил, что наверху идет дождь. Но Алан решил сделать контрольный "звонок другу", владельцу отеля на этом перевале. И тот сказал: "Вы что, тут уже снег валит!" Решение о выборе шин для Евгения Васина и Алексея Щукина было принято моментально.

Ралли Монте-Карло насколько сложное, настолько и популярное. Все рекорды по количеству участников побил 1953 год. 404 экипажа! И здесь на помощь организаторам приходило еще одно правило, эхо которого докатилось и до нашего времени. В последний день гонки на старт могли выйти только 100 лучших экипажей. К 2018 году это правило трансформировалось в невозможность продолжить гонку по системе Rally2 в финальный день (выйти на старт на следующий день, получив временной штраф после схода).

Отечественные экипажи участвовали в Ралли Монте-Карло всего семь раз. Но в этом году после небольшого перерыва российский флаг снова появился в сервис-парке. Команда Arctic Energy World Rally Team делает свои первые шаги в мировом ралли. Пока они только настраивают взаимодействие всего коллектива и формируют команду. Но первый финиш уже есть, а значит, и продолжение будет успешным.

А если вы немного грустите по ушедшим временам, тем гонкам, которые описывает в своих книгах Эрих Мария Ремарк, то уже в эти выходные можно следить за другим ралли Монте-Карло - Историческим. С 1998 года Автоклуб Монако проводит ралли по первоначальным правилам и на машинах, которым исполнилось 30 лет. Уже в шестой раз российская команда Russian Racing Group участвует в этом ралли. За рулем красного Jaguar E-Type 1968 года выпуска выступает Илья Кашин.

Сложнейшие условия, непредсказуемые дороги и реальная опасность. В этом ралли побеждают сильнейшие!

Российская команда Arctic Energy WRT дебютирует в чемпионате WRC в сезоне 2018 года



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Добавлено: 02 фев 2018 в 12:15, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: rsport.ru

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