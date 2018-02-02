Под огнем противника Луганское направление: карта АТО

За минувшие сутки боевики провели 4 прицельных обстрела оборонительных позиций ВСУ. В результате вражеских обстрелов ни один из украинских военнослужащих не погиб и не был ранен.

Так, на Луганском направлении второй день подряд фиксируется применение противником вооружения, запрещенного минскими договоренностями.

Так, позиции ВСУ, расположенные в районах Луганского и Троицкого, четыре раза подверглись обстрелам из минометов калибра 120-мм. Всего в сторону украинских военных было выпущено 56 мин этого калибра.

Также НВФ открыли огонь из БМП и крупнокалиберных пулеметов, а в районе Луганского также совершил несколько выстрелов из миномета 82 калибра.

В то же время Донецком направлении за прошедшие сутки противник придерживался режима тишины, ни одного вражеского обстрела здесь не зафиксировано.

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