Полторак начал свой рабочий визит в США

Министр обороны Украины Степан Полторак сегодня начал рабочий визит в США.

Пресс-служба Министерства обороны Украины сообщает: «В рамках визита Министр обороны Украины генерал армии Украины Степан Полторак примет участие в двусторонних оборонных консультациях ведомств стран, состоятся встречи с Министром обороны США Джеймсом Мэттисом, представителями руководства оборонного ведомства США, а также руководством и офицерами оперативно-стратегического уровня Национального военного колледжа США».

Кроме того, Полторак встретится с волонтерами, которые помогают украинской армии, и журналистами.